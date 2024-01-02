Нехорошев Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969

Отец: Нехорошев Михаил Алексеевич

Мать: Нехорошева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
09.05.1994

Дочь: Кочетова Ксения Юрьевна

Мать ребёнка: Нехорошева Любовь

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Нехорошева Ульяна Юрьевна

Мать ребёнка: Нехорошева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Любовь

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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