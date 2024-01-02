Нехорошев Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969
Рождение ребёнка
09.05.1994
Дочь: Кочетова Ксения Юрьевна
Мать ребёнка: Нехорошева Любовь
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Нехорошева Ульяна Юрьевна
Мать ребёнка: Нехорошева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошева Любовь
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана