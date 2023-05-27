Гуляева Евдокия Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Евдокия Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Румянцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Александрович

Омская область, Знаменский район
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Румянцева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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