Гуляева Евдокия Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуляев Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Румянцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Александрович
Омская область, Знаменский район
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Румянцева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно