Заболотская (Перевалова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская (Перевалова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотский Николай Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Место жительства
Неизвестно
Дубровка, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.03.2017
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