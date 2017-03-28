Заболотская (Перевалова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти28.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Место жительства
Неизвестно
Дубровка, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.03.2017