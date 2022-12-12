Василий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Фёдоров

Василий Фёдоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Фёдор Осипов

Мать: Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Баринов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Гордеева

Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гордеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close