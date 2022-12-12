Василий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Фёдор Осипов
Мать: Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
09.01.1871
Сын: Баринов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Гордеева
Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гордеева
Смерть
Неизвестно