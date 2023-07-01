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Волковец Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1943

Дата смерти

06.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1972

Сын: Волковец Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Волковец Нина Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1975

Дочь: Волковец Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Волковец Нина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волковец Нина Тихоновна

Смерть
06.02.1991
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