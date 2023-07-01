Волковец Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1943
Дата смерти06.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1972
Сын: Волковец Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Волковец Нина Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1975
Дочь: Волковец Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Волковец Нина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волковец Нина Тихоновна
Смерть
06.02.1991