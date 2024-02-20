Павличенко Фома Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
27.08.1884
Дочь: (Павличенко) Анна Фомина
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
03.02.1886
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Быбля (Павличенко) Зоя Фомина
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
1892
Сын: Павличенко Дионисий Фомин
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Павличенко) Варвара Фоминична
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
24.05.1896
Дочь: (Павличенко) Феодосия Фомина
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
29.06.1901
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: (Павличенко) Ольга Фомина
Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична
Смерть
Неизвестно