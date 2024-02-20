Павличенко Фома Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавличенко Фома Григорьевич

Павличенко Фома Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
27.08.1884

Дочь: (Павличенко) Анна Фомина

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Павличенко Георгий Фомич

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Быбля (Павличенко) Зоя Фомина

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
1892

Сын: Павличенко Дионисий Фомин

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Павличенко) Варвара Фоминична

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
24.05.1896

Дочь: (Павличенко) Феодосия Фомина

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
1899

Сын: Павличенко Иван Фомич

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Павличенко Павел Фомич

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: (Павличенко) Ольга Фомина

Мать ребёнка: Пвличенко Анна Саввична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.