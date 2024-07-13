Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.2012
Дочь: Ахметова Амалия Раильевна
Отец ребёнка: Ахметов Раиль Олегович
Рождение ребёнка
19.04.2015
Отец ребёнка: Ахметов Раиль Олегович
Рождение ребёнка
03.07.2020
Отец ребёнка: Ахметов Раиль Олегович
Рождение ребёнка
08.12.2021
Отец ребёнка: Ахметов Раиль Олегович
Рождение ребёнка
24.10.2023
Отец ребёнка: Ахметов Раиль Олегович