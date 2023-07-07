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Андрианов Филипп Вадимович
Андрианов Филипп Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Андрианов (Фрейман) Вадим Юрьевич
1958 г.р.
Мать
Андрианова (Антипина) Ирина Иннокентьевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1985
Отец:
Андрианов Вадим Юрьевич
Мать:
Андрианова Ирина Иннокентьевна
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