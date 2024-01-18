Сучкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Сучкова Дуся
Рождение ребёнка
14.06.1976
Дочь: Сучкова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1981
Дочь: Сучкова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботова Серафима Георгиевна
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович