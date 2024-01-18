Сучкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Сучкова Дуся

Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Сучкова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1981

Дочь: Сучкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова Серафима Георгиевна

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Антон Георгиевич

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Ботов Георгий Михайлович

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