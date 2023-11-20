Лопатина (Зыкова) Любовь Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Зыкова) Любовь Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1866

Муж: Лопатин Осип Семёнов

Рождение ребёнка
24.10.1866

Дочь: Неонила Осипова

Отец ребёнка: Лопатин Осип Семёнов

Место жительства
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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