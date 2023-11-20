Лопатина (Зыкова) Любовь Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1866
Муж: Лопатин Осип Семёнов
Рождение ребёнка
24.10.1866
Дочь: Неонила Осипова
Отец ребёнка: Лопатин Осип Семёнов
Место жительства
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно