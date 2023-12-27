Сэлоу Ирис (Чист)-Гриффиндор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сэлоу Ирис (Чист)-Гриффиндор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1896

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

VT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1912

Дочь: Бланчард Евдокия (Сквиб)

Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)

Рождение ребёнка
31.12.1919

Сын: Бланчард Невис (Полукр)-Слизерин

Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)

Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Бланчард Лео (Полукр)-Гриффиндор

Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бланчард Руфес (Магл)

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