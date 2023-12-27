Сэлоу Ирис (Чист)-Гриффиндор
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1896
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1912
Дочь: Бланчард Евдокия (Сквиб)
Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)
Рождение ребёнка
31.12.1919
Сын: Бланчард Невис (Полукр)-Слизерин
Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Бланчард Лео (Полукр)-Гриффиндор
Отец ребёнка: Бланчард Руфес (Магл)
Бракосочетание
Неизвестно