Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1922

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1922

Отец: Бондарчук Леонтий Лукич

Мать: Бондарчук -Зеленко- Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
12.01.1939

Сын: Ткачук Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич

Рождение ребёнка
22.03.1943

Дочь: Луцкевич Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1945

Дочь: Ткачук Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1952

Сын: Ткачук Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич

Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Ткачук Виктор Николевич

Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич

Смерть
25.11.2002
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