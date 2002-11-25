Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1922
Дата смерти25.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1922
Рождение ребёнка
12.01.1939
Сын: Ткачук Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1943
Дочь: Луцкевич Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1945
Дочь: Ткачук Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1952
Сын: Ткачук Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1957
Отец ребёнка: Ткачук Николай Андреевич
Смерть
25.11.2002