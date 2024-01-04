Платонов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Платонов Иван Михайлович
Мать: Платонова Анна Федоровна
Бракосочетание
09.11.1912
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
16.09.1917
Сын: Платонов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Платонов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна
Смерть
Неизвестно