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Платонов Иван Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Платонов Иван Михайлович

Мать: Платонова Анна Федоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
16.09.1917

Сын: Платонов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Платонов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Платонова Акулина Митрофановна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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