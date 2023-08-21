Загида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1811 г.р.
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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Ишегул

Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Ишегул

Рождение ребёнка
1811

Сын: Давлетбай Ишегулов

Отец ребёнка: Муртазин Ишегул

Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Ишегул

Смерть
Неизвестно

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