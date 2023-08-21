Загида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1811
Сын: Давлетбай Ишегулов
Отец ребёнка: Муртазин Ишегул
Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815
Смерть
Неизвестно