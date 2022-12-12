Якубов Николай Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Николай Евграфович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1857 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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