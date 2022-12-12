Якубов Николай Евграфович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1917
Смерть
1917