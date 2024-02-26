Васянькин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васянькин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Васянькин Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васянькин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно