Васянькин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васянькин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Васянькин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Васянькин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васянькин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Васянькина Наталья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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