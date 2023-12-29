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Селивонова Екатерина Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.

Дочь: Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1914

Муж: Селивонов Василий Косьмин

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
20.11.1916 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Селивонов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин

Кривоносовка, Сумська область
«Выдано свидетельство 10 июля IV-УР-IV1961548 22\\VII-64» «Справка на гербовой бумаге 24\\I-37 г. №2501209»
Смерть
Неизвестно
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