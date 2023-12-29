Селивонова Екатерина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.
Дочь: Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин
Бракосочетание
До 1914
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
20.11.1916 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин
Рождение ребёнка
26.06.1918
Сын: Селивонов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Селивонов Василий Косьмин
«Выдано свидетельство 10 июля IV-УР-IV1961548 22\\VII-64» «Справка на гербовой бумаге 24\\I-37 г. №2501209»
Смерть
Неизвестно