Бордо (Якунина) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордо (Якунина) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Дети

Около 1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якунин Сергей Филиппович

Мать: Якунина Александра Логвиновна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Бордо Эм

Отец ребёнка: Бурдов(бордо) ?

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдов(бордо) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдов(бордо) ?

Смерть
Неизвестно
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