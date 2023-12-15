Бордо (Якунина) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Бордо Эм
Отец ребёнка: Бурдов(бордо) ?
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдов(бордо) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдов(бордо) ?
Смерть
Неизвестно