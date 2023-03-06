Левинский Артём
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1981
Рождение ребёнка
27.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левинская Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
11.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левинская Елена Георгиевна
Место жительства
Неизвестно