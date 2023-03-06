Левинский Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1981

Отец: Левинский Александр Александрович

Мать: Левинская Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левинская Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
11.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левинская Елена Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
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