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Шоргин Андрей Иванович

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1826 и 1828

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1828

Отец: Шоргин Иван

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1853

Дочь: Антипова Пелагая (?) Андреевна

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1858

Сын: Шоргин Семен Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1868

Сын: Шоргин Ефим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869

Сын: Шоргин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шоргин Роман Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоргина ?

Смерть
После 1897
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