Шоргин Андрей Иванович
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1826 и 1828
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1828
Отец: Шоргин Иван
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1853
Дочь: Антипова Пелагая (?) Андреевна
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1858
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1868
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шоргина ?
Смерть
После 1897