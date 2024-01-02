(Чибисова) Устинья Михайловна
Место рожденияРоманцова
Дата рождения1831
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Романцова
Рождение ребёнка
22.08.1864
Отец ребёнка: Чибисов Тимофей Кузьмич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Смерть
1901