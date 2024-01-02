(Чибисова) Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чибисова) Устинья Михайловна

Место рождения

Романцова

Дата рождения

1831

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Романцова
Рождение ребёнка
22.08.1864

Сын: Чибисов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чибисов Тимофей Кузьмич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Чибисов Тимофей Кузьмич

Смерть
1901
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