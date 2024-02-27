Велитов Сабер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Рякимов Рахимкулов Велит
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
1851
Сын: Саберов Аляутдин
Мать ребёнка: Амира
Рождение ребёнка
1854
Сын: Саберов Салахетдин
Мать ребёнка: Амира
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Саберова Азиза
Мать ребёнка: Амира
Рождение ребёнка
1857
Сын: Саберов Шарафетдин
Мать ребёнка: Амира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амира
Смерть
Неизвестно