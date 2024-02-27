Велитов Сабер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велитов Сабер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рякимов Рахимкулов Велит

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
1851

Сын: Саберов Аляутдин

Мать ребёнка: Амира

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Саберов Салахетдин

Мать ребёнка: Амира

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Саберова Азиза

Мать ребёнка: Амира

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Саберов Шарафетдин

Мать ребёнка: Амира

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амира

Смерть
Неизвестно
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