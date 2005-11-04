Рудевич Янош Раймондович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудевич Янош Раймондович

Рудевич Янош Раймондович

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

04.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2005

Отец: Рудевич Раймонд

Мать: Раиса Ивановна

Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close