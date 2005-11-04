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Рудевич Янош Раймондович
Рудевич Янош Раймондович
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Древо
Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
04.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Рудевич Раймонд
1972 г.р.
Мать
(Копыленко) Раиса Ивановна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
YB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2005
Отец:
Рудевич Раймонд
Мать:
Раиса Ивановна
Рига
, Rīga
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