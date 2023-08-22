Павлов Константин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1956
Дочь: Павлова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Тормозина Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
30.09.1958
Дочь: Павлова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Тормозина Раиса Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно