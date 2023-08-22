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Павлов Константин Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1956

Дочь: Павлова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Тормозина Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
30.09.1958

Дочь: Павлова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Тормозина Раиса Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тормозина Раиса Ильинична

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