Левина (Титова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Титова) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Титов Кузьма Наумович

Мать: Титова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1946

Дочь: Барабанова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Валерий

Смерть
Неизвестно
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