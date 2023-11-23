Левина (Титова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Титов Кузьма Наумович
Мать: Титова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1946
Дочь: Барабанова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барабанов Валерий
Смерть
Неизвестно