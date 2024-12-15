Брунилин Демьян (Домиан) Васильев
Место рожденияОбласть Войска Донского Усть -Медведицкий округ Кременской юрт х. Скоровский
Дата рождения31.10.1835
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
31.10.1835
Область Войска Донского Усть -Медведицкий округ Кременской юрт х. Скоровский
Крестили в Николаевской церкви ст. Кременская 01.11.1835 год Восприемники: казак Казьма Васильев Конькёв и казачья жена Анна Матвеева Елатенцева. Священик Алексей Ефимчев,пономарь Василий Петров. Хуто... Показать все
Бракосочетание
01.12.1853
ст. Кременская Усть -Медведицкого округа Области Войска Донского Николаевская церковь( ст. Кременская Клетский район Волгоградская область )
Поручители: по жениху: казак Иван Николаев Лупоглазов и урядник Иван Федорович Сисин. По невесте: казак Пахомий Яковлевич Крутов и Клим Моисеев Кривов.
Рождение ребёнка
26.10.1855
Мать ребёнка: Брунилина (Титова) Праскева Данилова
Область Войска Донского Усть - Медведицкий округ Кременского юрта х. Скоровский ( Волгоградская область Фроловский район х. Скоровский)
С 30 - х годов 20 - го столетия хутор не существует Восприемники: казак Иосиф Стефанов Власов и мещанская дочь Ольга Александровна Монина
Рождение ребёнка
22.12.1857
Сын: Брунилин Игнат Демьянович
Мать ребёнка: Брунилина (Титова) Праскева Данилова
Область Войска Донского Усть -Медведицкий округ Кременского юрта х. Скоровский ( Фроловский район Волгоградская область х. Скоровский)
Хутор Скоровский не существует с 30 - х годов 20 -го столетия. Игнат крестился в Николаевской церкви ст. Кременская. 22.12 1857 год. Восприемники: казачий сан Ксенофонт Климанов Кривов и казака жена ... Показать все