Манькевич Леонид Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1948
Сын: Манькевич Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Манькевич Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.01.1955
Сын: Манькевич Иван Леонидович
Мать ребёнка: Манькевич Анастасия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно