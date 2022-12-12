Манькевич Леонид Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанькевич Леонид Станиславович

Манькевич Леонид Станиславович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Манькевич Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Манькевич Анастасия Дмитриевна

Горчичная, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.01.1955

Сын: Манькевич Иван Леонидович

Мать ребёнка: Манькевич Анастасия Дмитриевна

Горчичная, Хмельницька область
Место жительства
Неизвестно
Горчичная, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close