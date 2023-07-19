Кондрашов Петр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна