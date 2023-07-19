Кондрашов Петр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Петр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кондрашова Любовь Эриховна

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