Двойных Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных Никита Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2006

Отец: Двойных Дмитрий Викторович

Мать: Кравчук Василина Юрьевна

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