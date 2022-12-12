Шарыпова (Канева) Роза Пантелейоновна
Место рождения
Дата рождения29.07.1931
Дата смерти11.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1959
Сын: Шарыпов Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Шарыпов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1961
Дочь: Шарыпова Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарыпов Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1994