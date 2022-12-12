Шарыпова (Канева) Роза Пантелейоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыпова (Канева) Роза Пантелейоновна

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Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

29.07.1931

Дата смерти

11.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.04.1959

Сын: Шарыпов Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Шарыпов Прокопий Павлович

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1961

Дочь: Шарыпова Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарыпов Прокопий Павлович

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыпов Прокопий Павлович

Смерть
11.11.1994
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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