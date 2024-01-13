Попкова (Шатина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тоненкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Попков Василий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Попков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Попков Василий
Рождение ребёнка
06.03.1919
Дочь: Попкова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Попков Василий
Куплиям, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попков Василий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Попков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Попков Василий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Белова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Попков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Василий
Смерть
1968