Попкова (Шатина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Шатина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тоненкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Попков Василий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Попков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Попков Василий

Рождение ребёнка
06.03.1919

Дочь: Попкова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Попков Василий

Куплиям, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попков Василий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Попков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Попков Василий

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Белова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Попков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Василий

Смерть
1968
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