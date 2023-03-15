Тихонова (Антонова) Мавра Андреевна
Место рождениясельцо Богородское, Стро(и)миловской волости Серпуховского уезда
Дата рождения26.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
26.04.1873 ст.
Отец: Антонов Андрей Антонович
Мать: Антонова Елена Яковлевна
сельцо Богородское, Стро(и)миловской волости Серпуховского уезда
Бракосочетание
08.01.1896
село Спас-Купля, Московская губерния
Венчание проходило в приходе СпасоПреображенской церкви села Спас-Купля, Подольского уезда, Московской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич
д. Кленовка, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.
Дочь: Тихонова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич
Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Преображенская церковь села Спас-Купля 19.01.1912 г. Крещение
Рождение ребёнка
30.10.1914
Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно