Тихонова (Антонова) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Антонова) Мавра Андреевна

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Место рождения

сельцо Богородское, Стро(и)миловской волости Серпуховского уезда

Дата рождения

26.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1873 ст.

Отец: Антонов Андрей Антонович

Мать: Антонова Елена Яковлевна

сельцо Богородское, Стро(и)миловской волости Серпуховского уезда
Бракосочетание
08.01.1896

Муж: Тихонов Сергей Яковлевич

село Спас-Купля, Московская губерния
Венчание проходило в приходе СпасоПреображенской церкви села Спас-Купля, Подольского уезда, Московской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.

Сын: Тихонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич

д. Кленовка, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.

Дочь: Тихонова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Преображенская церковь села Спас-Купля 19.01.1912 г. Крещение
Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Тихонов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Тихонов Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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