Нарушевич Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1880
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
?.10.1881
Заказал справку о браке
Работа или профессия
Неизвестно
Губернский секретарь
Смерть
Неизвестно