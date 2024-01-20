Нарушевич Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарушевич Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1880

Жена: Нарушевич Анна Алексеевна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
?.10.1881
Заказал справку о браке
Работа или профессия
Неизвестно
Губернский секретарь
Смерть
Неизвестно
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