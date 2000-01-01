Яковлева (Грабченкова) Марфа Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Грабченкова) Марфа Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1851 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1918 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Грабченков Марк Артемьевич

Мать: Грабченкова Анна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Яковлев Ефим Деевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Яковлев Терентий Деевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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