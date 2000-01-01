Яковлева (Грабченкова) Марфа Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Грабченков Марк Артемьевич
Мать: Грабченкова Анна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Яковлев Ефим Деевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно