Петрова (Лаптева) Александра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Лаптева) Александра Родионовна

Петрова (Лаптева) Александра Родионовна

avatar

Место рождения

Sukharishki, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

09.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Sukharishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
25.03.1898

Сын: Петров Василий (Власий) Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Петров Федот Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Матрёна Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close