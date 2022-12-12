Петрова (Лаптева) Александра Родионовна
Место рожденияSukharishki, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения09.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Sukharishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
25.03.1898
Сын: Петров Василий (Власий) Тимофеевич
Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Матрёна Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров Тимофей Родионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно