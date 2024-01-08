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Фомин Роман Викторович
Фомин Роман Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1984
Пол
Мужской
Отец
Фомин Виктор Геннадьевич
1958 г.р.
Мать
Фомина Андросюк Наталья Павловна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984
Отец:
Фомин Виктор Геннадьевич
Мать:
Фомина Андросюк Наталья Павловна
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