Фомин Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Роман Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984

Отец: Фомин Виктор Геннадьевич

Мать: Фомина Андросюк Наталья Павловна

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