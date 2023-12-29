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Липовка Виктор Юрьевич
Липовка Виктор Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1986
Пол
Мужской
Отец
Липовка Юрий Викторович
1961 г.р.
Мать
Липовка Елена Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986
Отец:
Липовка Юрий Викторович
Мать:
Липовка Елена Александровна
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