Коган (Потапенко) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоган (Потапенко) Галина Павловна

Коган (Потапенко) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапенко Павел Иванович

Мать: Потапенко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Владислав Эдуардович

Отец ребёнка: Коган Эдуард Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган Алла Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Марат Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Эдуард Аронович

Смерть
17.07.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close