Коган (Потапенко) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.07.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Владислав Эдуардович
Отец ребёнка: Коган Эдуард Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Алла Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2021