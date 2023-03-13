Красавина Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1855

Муж: Красавин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Красавин Макар Дмитриевич

Отец ребёнка: Красавин Дмитрий Андреевич

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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