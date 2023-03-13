Красавина Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Красавин Макар Дмитриевич
Отец ребёнка: Красавин Дмитрий Андреевич
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно