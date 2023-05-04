Быков Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Быков Иван Данилович
Мать ребёнка: Быкова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Ксенья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно