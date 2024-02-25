Медянкина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Наливайко (Константинова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно