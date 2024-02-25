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Медянкина Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Медянкин Григорий Александрович

Мать: Медянкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Наливайко (Константинова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Константинов Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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