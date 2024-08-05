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Вагоровский Савелий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагоровский Иван Андреевич

Мать: Вагоровская Домна Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагоровская Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагоровская Раиса Савельевна

Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагоровский Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагоровский Валентин Савельевич

Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагоровская Феодора Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагоровский Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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