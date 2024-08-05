Вагоровский Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагоровская Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагоровская Раиса Савельевна
Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагоровский Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагоровский Валентин Савельевич
Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагоровский Алексей Савельевич
Мать ребёнка: Вагоровская Феодора Емельяновна
Смерть
Неизвестно