Мухин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1932

Дата смерти

21.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1932

Отец: Мухин Гурий

Мать: Мухина Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Мухин Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Осложнения после операции от 30.05.2019
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