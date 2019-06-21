Мухин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1932
Дата смерти21.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1932
Отец: Мухин Гурий
Мать: Мухина Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Мухин Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Осложнения после операции от 30.05.2019