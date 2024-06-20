Калмыкова (Максимова) Людмила Петровна 10.04.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыкова (Максимова) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980

Отец: Максимов Петр Тимофеевич

Мать: Максимова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
30.10.2002

Сын: Калмыков Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Калмыков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.2010

Дочь: Калмыкова Яна Константиновна

Отец ребёнка: Калмыков Константин Владимирович

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