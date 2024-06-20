Калмыкова (Максимова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980
Отец: Максимов Петр Тимофеевич
Мать: Максимова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2002
Сын: Калмыков Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Калмыков Константин Владимирович
Рождение ребёнка
23.06.2010
Дочь: Калмыкова Яна Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Владимирович