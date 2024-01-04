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Терминов Гавриил Логинов

Место рождения

Сыростан, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терминов Логин

Мать: не указана

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.

Дочь: Иустина Гаврилова

Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.

Сын: Терминов Хрисанф Гаврилов

Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терминов Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терминова Надежда Корнеева

Смерть
Неизвестно
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