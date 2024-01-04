Терминов Гавриил Логинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терминов Логин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.
Дочь: Иустина Гаврилова
Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.
Сын: Терминов Хрисанф Гаврилов
Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терминов Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Терминова Надежда Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно