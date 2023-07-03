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Межов Тихон? Иванович?
Межов Тихон? Иванович?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 16.07.1916
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Межов ?
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Межов ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 16.07.1916
Заячевка
, Волинська область
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