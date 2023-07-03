Межов Тихон? Иванович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМежов Тихон? Иванович?

Межов Тихон? Иванович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 16.07.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Межов ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 16.07.1916
Заячевка, Волинська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close