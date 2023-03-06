Гамазов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1923
Сын: Гамазов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Гамазова Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Гамазова Олимпиада Степановна
Смерть
Неизвестно