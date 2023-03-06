Гамазов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамазов Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Гамазов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Гамазова Олимпиада Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Гамазова Олимпиада Степановна

Смерть
Неизвестно
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