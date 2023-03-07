Тронин Иона Дорофеев
Место рожденияпогост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Тронин Дорофей Иванов
Мать: не указана
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Тронин Михаил Ионов
Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Тронин Иван Ионов
Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина Ионова
Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Анисия Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1765
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя