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Тронин Иона Дорофеев

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Место рождения

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Тронин Дорофей Иванов

Мать: не указана

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Тронин Михаил Ионов

Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Тронин Иван Ионов

Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Тронин Иван (мл) Ионов

Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина Ионова

Мать ребёнка: Тронина Анисия Моисеева

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Анисия Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1765
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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