Долженков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолженков Иван Федорович

Долженков Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1937

Сын: Долженков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Долженкова Евгения Федотовна

Бракосочетание
10.09.1963

Жена: Долженкова Евгения Федотовна

когда мама пошла в школу там нужно было документ родителей. Тогда официально легче было вновь зарегистрироваться, чем поднимать документы, вот они и расписались.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Долженкова Евгения Федотовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close