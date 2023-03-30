Долженков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1937
Сын: Долженков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Долженкова Евгения Федотовна
Бракосочетание
10.09.1963
когда мама пошла в школу там нужно было документ родителей. Тогда официально легче было вновь зарегистрироваться, чем поднимать документы, вот они и расписались.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Долженкова Евгения Федотовна