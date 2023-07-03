Астафьев Сергей Тимофеевич
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Дата рождения1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1670
Сын: Астафьев Савелий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Работа или профессия
Неизвестно
Городовой службы сын боярский. Дети боярские - однодворцы - государственные крестьяне
Смерть
Неизвестно