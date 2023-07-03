Астафьев Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское

Дата рождения

1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1670

Сын: Астафьев Савелий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Работа или профессия
Неизвестно
Городовой службы сын боярский. Дети боярские - однодворцы - государственные крестьяне
Смерть
Неизвестно
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